يحيى حميدان



تسعى إدارة نادي التضامن لتجديد التعاقد مع المحترف الهولندي روليني نوناتو، لموسم آخر، اذ تنتظر موافقته من عدمها على العرض الجديد في الأيام القليلة المقبلة.



وساهم روليني الذي يمثل منتخب كوراسوا، في بقاء «العنيد» بالدوري الممتاز من خلال المستويات الكبيرة التي قدمها وبالأخص في المباراة المفصلية أمام الشباب بالجولة 18 الأخيرة وتسجيله الهدف الوحيد من مجهود فردي.

هذا وسيكون المحترف التوغولي فيسو بلاكا أول المستمرين مع الفريق بالموسم المقبل لتوقيعه مسبقا لمدة موسمين، فيما تتجه النية نحو عدم التجديد مع البحرينيين عبدالله الهزاع وعلي حرم والهولندي الآخر أليسون هوي.



وسيقوم عضو مجلس إدارة التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس بفتح ملف التجهيز للموسم القادم عقب عطلة عيد الفطر بالتشاور مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.