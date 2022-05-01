الشطي يؤجِّل حسم مقعدي نائب الرئيس.. و3 مقاعد عضوية يتنافس عليها 8.. والمقعد النسائي من نصيب حيات



مبارك الخالدي



أغلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد المزمع تشكيلة مع اجراء انتخابات الاتحاد في 20 مايو المقبل.



وشهدت الساعات الأخيرة من مساء الجمعة، إعلان نادي القادسية رسميا ترشيح فواز الحساوي على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، رافعا بذلك عدد المتنافسين على المقعد الأهم إلى 3، إذ انضم إلى مرشح نادي العربي جمال الكاظمي ورجل الأعمال عبدالله الشاهين المرشح المستقل المدعوم في كتاب ترشحه بتزكية 13 ناديا.



كما شهدت اللحظات الأخيرة، تأكيد الرئيس الحالي لاتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف عدم ترشحه رسميا للانتخابات بعدما صرح منتصف الأسبوع الماضي انه سينتظر حتى الساعات الأخيرة لحسم موقفه النهائي، وهو ما حدث بالفعل، اذ أكد في بيان رسمي أنه لن يخوض الانتخابات خلال عمومية اتحاد الكرة غير العادية في 20 مايو التزاما بما سبق وأكده عند اقرار النظام الأساسي الجديد للاتحاد بأنه لن يخوض الانتخابات مجددا.



وتمنى اليوسف في كتابه التوفيق للمرشحين لتطوير الكرة الكويتية بالشكل المطلوب، ومؤكدا دعمه للمجلس الجديد وللكرة الكويتية بكل ما يملك من إمكانيات، فضلا عن وضع كل علاقاته الخارجية مع المسؤولين الدوليين والعرب لما فيه خير الكرة الكويتية والمنتخبات الوطنية.



واختتم اليوسف بيانه قائلا: «مجلس الإدارة الحالي عمل واجتهد قدر المستطاع على الرغم من الظروف الكثيرة غير المساعدة للعمل على الوجه الأمثل سائلا الله أن يهيئ الخير للجميع».



وكان باب الترشح لعضوية الاتحاد قد اغلق على 3 مرشحين لمنصب الرئيس، فيما تقدم لشغل منصبي نائبي الرئيس كل من هايف المطيري عن نادي النصر وأحمد عقلة عن نادي الجهراء وعبدالحميد الشطي عن نادي القادسية.



وعلى صعيد التنافس لشغل المقاعد الثلاثة لعضوية مجلس الإدارة فيتنافس كل من سالم سعدون من نادي التضامن وهملان الهملان من نادي الفحيحيل ومنصور باشا وعارف أبل من العربي وكمال الشمري من الشباب وجمال العتيبي من الساحل وعبدالعزيز السمحان من كاظمة وحسين الخضري من السالمية، فيما ضمنت فاطمة حيات تزكيتها لمنصب العنصر النسائي لعدم تقدم احد لمنافستها على المقعد.