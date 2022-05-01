عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال تجري ممارسة داخلية مفتوحة لصيانة مؤقتة لأجهزة ومعدات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث طبقا لشروط والمواصفات.



وأضافت المصادر أن آخر موعد لتقديم العطاءات للوزارة هو 16 مايو 2022، وان مدة تنفيذ العقد عامان ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 180 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات.



ولفتت المصادر الى أن الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل عروضا بديلة وانها مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادة قيد وكالة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أو موزع معتمد لأي نوع من أنواع آلات التصوير والمؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2022.