استقبل رئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثمان بمقر إقامته في مكة المكرمة، رئيس المنظمة العربية للسياحة د.بندر بن فهد آل فهيد والوفد المرافق له من فريق الأمانة العامة، بحضور الوزير قاسم لطفي وزير الدولة المكلف بالشؤون العربية بوزارة الخارجية ومدير مكتب رئيس الجمهورية د.دنييل بندر ومستشار رئيس الجمهورية جمال الليل ومفتي الجمهورية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جزر القمر د.عطا الله الزايد وسفير جمهورية القمر المتحدة الحبيب عباس عبدالله لدى المملكة العربية السعودية، وجرى خلال اللقاء اطلاعه على استراتيجية وخطط المنظمة التي تنوي تنفيذها بجمهورية القمر بموجب الاتفاقية الموقعة مع الحكومة القمرية والتي تحظى بدعم ومتابعة رئيس الجمهورية، من جهة أخرى استقبل آل فهيد وزير الدولة المكلف بالشؤون العربية بوزارة الخارجية بمقر المنظمة بمحافظة جدة بهدف متابعة كافة الخطط الاستراتيجية الموضوعة.



وبهذا الشأن أوضح آل فهيد، حرص المنظمة على المساهمة في تنمية وتطوير جمهورية القمر المتحدة خاصة في المجال السياحي مؤكدا خلال اللقاء بأن جميع منظمات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية حريصة أيضا على التعاون المشترك للتنمية والتطوير كل حسب اختصاصه ومنها على سبيل المثال لا الحصر المنظمة العربية للتنمية الزراعية واتحاد المصارف العربية ومؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص) حيث تم تكليف المنظمة العربية للسياحة باتخاذ كافة اجراءات التنسيق مع المنظمات الإقليمية والمؤسسات الدولية المتخصصة في التمويل والاستثمار، وذلك بدعم من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يولي اهتماما خاصا لجمهورية القمر المتحدة لدعمها وتنميتها وتطويرها.



وتابع بأن من أهم المشاريع المطروحة في إطار المنظمة من خلال المنظمات العربية الشقيقة والمؤسسات التمويلية والشركاء الاستراتيجيين مع جمهورية القمر المتحدة هو إنشاء شركة طيران ناقل وطني، التدريب والتأهيل خاصة في المجال السياحي بصفة عامة والسياحة الريفية بصفة خاصة واللغة العربية، المسح السياحي، المساهمة في تطوير البنى التحتية من خلال الشركاء الاستراتيجيين للمنظمة، بالإضافة للتنمية في العديد من المشاريع من خلال المنظمات العربية الشقيقة.



وفي نهاية اللقاء أشاد الرئيس بجهود المنظمة العربية للسياحة المتميزة التي تبذلها لخدمة السياحة العربية بصفة عامة وجمهورية القمر بصفة خاصة حيث كان للمنظمة دور كبير منذ العام 2008م لمساهمتها الفاعلة سواء من خلال الترويج الإعلامي لجمهورية القمر بالإضافة لجذب الاستثمارات اليها والتدريب والتأهيل أو من خلال تمكين المنظمة لجمهورية القمر من المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية والاقليمية وإبراز مقوماتها السياحية اعلاميا.