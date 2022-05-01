برعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السابق محمد ناصر الجبري، أقيم حفل الختام لجائزة ناصر الجبري الرمضانية الكبرى في حفظ القرآن الكريم وقراءاته في مسجد مزيد الرشيدي في منطقة خيطان بحضور عبدالعزيز ناصر الجبري والمشرف العام على الجائزة الشيخ حامد عبد العال وحشد كبير من الفائزين وأولياء الأمور.



استهل الحفل بتلاوة القرآن الكريم للمتسابق عبدالرحمن عامر، بعدها ألفى عبدالعزيز ناصر الجبري كلمة والذي رحب من خلالها بالحضور وأثنى على جهود اللجان المختلفة للجائزة، وقال أبارك لكل الفائزين ونشد على ايديهم دائما من خلال هذه الجائزة، مشيرا إلى أنها بدأت منذ 14 عاما وأصبحت تتوسع عاما بعد عام، وهو امر يثلج الصدر ويسعد الجميع ونعد بزيادة الجوائز في العام المقبل.



من جهته، أشاد الشيخ حامد عبد العال بالدعم المتواصل من قبل راعي الجائزة الوزير السابق محمد ناصر الجبري الذي ساهم بالتبعية بالتوسع فيها، وقال ان الجمهور الكبير الذي يتابع الجائزة يعد نتاجا متميزا للسنوات السابقة، حيث شارك هذا العام عدد كبير وصل إلى 1400 من النساء والرجال والأطفال من جميع مناطق الكويت والنسبة الفائزة من هذا العدد وصلت الى 15%.



ولفت عبد العال إلى أن الجائزة العام شهدت العديد من الفعاليات الجديدة، ابرزها هو افتتاح فرع بها لمشاركة الكويتيين، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب السند وحفظة كتاب الله كاملا، وإشراف د. أحمد العصراوي على لجنة التحكيم، وكذلك القراءات السبع للأئمة والمؤذنين، كما أن المسابقة تتيح التنافس بين النساء والرجال والأطفال، مشير إلى أن الهدف هو ربط الأمة بكتاب الله حفظا وقراءة وتدبرا وفهما.