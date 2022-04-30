استنكر اتحاد الإعلام الإلكتروني البيان الصادر من وزارة الإعلام بشأن ما وصفه بالتنمر والابتزاز الإلكتروني من قبل بعض المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي .

وقال رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل خليفة الصواغ إن بيان وزارة الإعلام مبهم وغير واضح ويعمم الاتهام على مختلف مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك الحسابات والخدمات الإخبارية المرخصة وفقا للقانون الذي وضع آليات وقواعد محددة لمحاسبتها في حال وجود تجاوزات.

وأوضح الصواغ أن الحسابات الشخصية على سبيل المثال لاتخضع لسلطة وزارة الإعلام بل من اختصاص وزارة الداخلية، مستغرباً تعميم الإعلام على كل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وشدد الصواغ على رفض اتحاد الإعلام الإلكتروني القاطع لأي تجاوزات قد يتم ارتكابها من خلال الوسائل الاعلامية المرخصة والخاضعة للقانون ، مشيرا في المقابل إلى أن اتحاد الإعلام الإلكتروني يمتلك لجان متخصصة لمراقبة أداء الخدمات الإلكترونية والعمل على تطوير الإعلام الوطني بما لا يتجاوز الثوابت الدينية والوطنية والمهنية أو يؤثر على حرية الراي والتعبير.

ودعا رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني وزير الإعلام إلى تحمل مسؤولياته القانونية ومهام دوره واحترام القانون، مشدداً على وقوفه التام دفاعاً عن الإعلام الكويتي ومنتسبيه أو من يحاول استخدام سلطته للترهيب أو التهديد بأي صورة كانت.