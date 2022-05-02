آلاء خليفة



كشفت مديرة مركز التقييم والقياس في جامعة الكويت د.رواء الجارالله عن أن اختبارات القدرات الأكاديمية بجامعة الكويت والمزمع عقدها لطلبة الصف الثاني عشر وخريجي الثانوية سيكون الفرصة الثالثة في اختبار القدرات لهذا العام الاكاديمي، موضحة انها ستعقد أيام 14 و21 و28 مايو. وقالت الجارالله في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه تم إغلاق باب التسجيل وتقدم للاختبار 10 آلاف طالب وطالبة، لافتة الى أن ما يميز الاختبارات انها للمرة الأولى ستعقد الكترونيا بشكل كامل، وسيتم إعلان النتائج قبل بدء اختبارات الثانوية العامة، وستكون في مواد اللغة الانجليزية والعربية والفرنسية والرياضيات، مشيرة الى أن جامعة الكويت حرصت على التنسيق مع وزارة التربية على عقدها قبل اختبارات الثانوية. وأضافت: باعتبارها الفرصة الأخيرة لاختبار القدرات الأكاديمية ننصح الطلبة بالاستعداد بشكل جيد للاختبار والاطلاع على الموقع الالكتروني كونه يتضمن نماذج لاختبارات سابقة يمكنهم الاستفادة منها للتعرف على شكل الاختبار ونوعية الأسئلة، متمنية التوفيق لجميع الطلبة والطالبات.