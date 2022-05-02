عمال «ايكويت» ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص خلال «كورونا» بتحقيق أرباح قياسية للشركة

ضرورة العمل على فتح المزيد من المصانع لاستيعاب طاقات الشباب الكويتي وخاصة في القطاع النفطي



أسامة أبو السعود



هنأ أمين السر بنقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات محمد الكندري جموع العاملين في الكويت وخاصة عمال شركة ايكويت بمناسبة عيد الفطر السعيد وعيد العمال الذي يحتفل به العالم اجمع تقديرا لجهود وتضحيات العمال على مستوى العالم.



وأكد الكندري أن تزامن العيدين يزيد من فرحة العمال وابتهاجهم، مؤكدا ان عيد العمال يأتي هذا العام بعد عامين من العمل والجهود المتواصلة لعمال شركة ايكويت ومختلف عمال العالم رغم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وشدد على أن عمال شركة ايكويت ضربوا اروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في العمل خلال الأزمة والذي وضح في حجم الأرباح التي حققتها الشركة خلال العامين الماضيين بتحقيق ارباح قياسية رغم تعطل الكثير من المؤسسات والجهات الحكومية حول العالم بسبب المخاوف من انتشار الفيروس.



واعتبر أن ما حققه عمال شركة ايكويت هو دليل عملي واضح على أهمية الاعتماد على الكوادر الوطنية وأنها قادرة بفضل الله على النهوض بوطننا الغالي في مختلف مواقع العمل وبخاصة القطاع النفطي.



ودعا الكندري في هذا الإطار الحكومة الى تحقيق مطالب العمال العادلة والمستحقة وفي مقدمتها اعتبار يوم العمال عيدا رسميا اسوة بمختلف دول العالم وتطبيق سياسة التكويت بشكل واضح وفتح المزيد من المصانع لاستيعاب طاقات الشباب الكويتي وخاصة في القطاع النفطي.



وختم الكندري تصريحاته بتوجيه التحية والتقدير لجهود العمال مثمنا تضحياتهم الغالية من اجل رفعة أوطانهم داعيا الله عز وجل ان يديم على وطننا الحبيب الكويت نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ـ حفظهما الله.