محمد راتب



أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن الهيئة بصدد طرح ممارسة بعد عطلة عيد الفطر للتعاقد مع شركة متخصصة في مكافحة الكلاب الضالة.



وقال المصدر لـ «الأنباء» إن حالات اعتداء الكلاب على المواطنين والمقيمين بلغت حدا لا يحتمل، فضلا عن أن تواجدها في القطع السكنية والمناطق التجارية والاستثمارية بلغ حد الظاهرة، لافتا إلى أن الهيئة والإدارة المتخصصة فيها تتعامل مع البلاغات المقدمة والشكاوى حول وجود كلاب ضالة وفق آلية معينة، إلا أن زيادة الأعداد وانتشارها بات يحتم التحرك بشكل مؤسسي للحد منها.