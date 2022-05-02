عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية ميدانية لـ «الأنباء» أن هناك عددا من المدارس بمختلف المراحل التعليمية تراكمت عليها الديون بسبب الاستعانة بالعمالة على حساب الصندوق المدرسي، مشيرة إلى انه مع انتهاء شهر أبريل وعدم تسلم الدفعة الثانية من السلفة قام مديرو المدارس بدفع مبالغ مالية من جيبهم الخاص او من المعلمين لدفعها إلى العمالة التي لم تصرف لهم أجورهم نظير عملهم اليومي حسب الاتفاق بينهم على أمل أن يتم تحويل مبلغ من الوزارة لتوزيعه على العمال.



وأوضحت المصادر انه مع دخول عطلة عيد الفطر السعيد وانتهاء شهر أبريل فإن هناك بعض المدارس لم تدفع للعمالة أجورهم لافتة إلى أنها مطالبة بتسديد أجور العمالة بعد العيد او تصبح المدارس بلا عمالة خاصة المدارس التي استعانت بالعمالة سواء كانت المنزلية أو غيرها.



وأضافت أنه تمت الاستعانة بالعمالة بتوجيهات وتعليمات من القيادات التربوية حيث يتم توفير المبالغ من الصندوق المالي، ونظرا لعدم صرف الدفعة الثانية من السلفة المالية لبعض المدارس فقد وضعت الإدارات المدرسية في أزمة مالية لعدم مقدرتها على سداد أجرة العمالة المدرسية.



في هذا السياق، اكد مصدر تربوي لـ «الأنباء» انه لن يتم صرف السلفة المالية الثانية من الصندوق المالي للمدارس في الفصل الثاني دون إغلاق فواتير الدفعة الأولى والتي صرفت في الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، مشيرة إلى أن «التربية» مستمرة في تحويل المبالغ للمدارس حسب النظم واللوائح المعمول بها.