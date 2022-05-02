عاطف رمضان



تنفذ وزارة الاشغال مشروع مبنى الادارة العامة لأمن المنشآت لوزارة الداخلية وذلك في منطقة صبحان الصناعية على مسطح أرض 40 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية 12 مليونا و261 ألف دينار.



وفي هذا السياق، قال اختصاصي مدني في وزارة الاشغال م.محمد المطيري في تصريح لـ«الأنباء» ان مشروع انجاز وصيانة وتأثيث مبنى الادارة العامة لأمن المنشآت التابع لوزارة الداخلية يقع في منطقة صبحان الصناعية قطعة 11 على مساحة 40 ألف متر مربع.



واضاف المطيري أن المشروع يتكون من 8 مبان: المبنى الإداري، ومبنى الرماية والتدريب، ومبنى المهاجع، ومبنى الورش، والمسجد، ومبنى محطة التكييف، ومبنى محطة الكهرباء، والسور والبوابات، ويتميز بنظام أمني متكامل على أعلى مستوى من خلال 203 كاميرات مراقبة منها الثابت ومنها المتحرك يتم تسجيلها في سيرفرات تستوعب سنة كاملة من التسجيل لرصد وتسجيل جميع مواقع المشروع من الناحية الأمنية.



وأوضح ان المبنى الاداري للمشروع اكبر مبنى ويضم حمام سباحة بمساحة 550 مترا مربعا وملجأ للطواري بمساحة 500 متر مربع ومبنى للتدريب على الرماية يحتوي على ميدانين للرماية، الميدان الاول للبنادق الخفيفة بمساحة 440 مترا مربعا، وميدان ثان للرماية للرشاشات بمساحة 700 متر مربع.



من جانبه، ذكر م.ياسر يوسف اختصاصي اول كهرباء في المشروع ان الحمل الكهربائي بالمشروع يبلغ 3 ميغاواط تتم تغذيتها عن طريق ثلاث محولات كهربائية يتم ربطها بجهاز تحسين معامل القدرة للتقليل من الفقد الكهربائي في الشبكة.



واضاف يوسف أن المشروع يحتوي على 3 مولدات ديزل احتياطية بقدرات مختلفة لضمان تغذية المشروع بالكهرباء في حالات الطوارئ لمدة 8 ساعات متواصلة عن طريق خزانات الديزل الاحتياطية، لافتا الى انه يضم 9500 معلقة إنارة من نوع LED وذلك مواكبة للتطور التكنولوجي في تقنيات حفظ الطاقة حسب المواصفات الأخيرة لوزارة الكهرباء والماء يتم التحكم بها عن طريق حساسات الحركة للموظفين العاملين بالمبنى، حيث يتم تشغيلها وإغلاقها بشكل أوتوماتيكي في حال عدم تواجد الأشخاص في المبنى.



وبين ان المشروع يحتوي على نظام إلكتروني متكامل لضمان الدخول والخروج للمبنى للأشخاص المخولين فقط وبسجلات دقيقة وموثقة إلكترونيا، ويحتوي كذلك على أكثر من 674 جهاز كاشف دخان لرصد أي حريق في بدايته وتحديد مكانة بشكل دقيق لإنذار المتواجدين بالمبنى في اسرع وقت ممكن لضمان إخلائهم بأسرع وقت حفاظا على الأرواح والممتلكات بأقصى قدر ممكن.



بدوره، قال م.محمد النقي مهندس ميكانيك بالمشروع ان الفكرة التصميمية لعمل التكييف في المبنى هي عبارة عن وحدات تكييف تسمى chilled water system يتم استخدام هذا النوع من التكييف للمباني الكبيرة، ويحتوي على 3 وحدات تشلير work - standby يتم التحكم بالقطاع الكامل عن طريق الـBMS مما يساعد على توفير الطاقة وإدارة البيئة داخل المبنى.



وعن أساليب الري، قال انه سوف يتم استخدام احدث النظم الذكية والصديقة للبيئة مع وجود محطة معالجة للمياه بالمشروع لإعادة استخدامها في أعمال الزراعة.