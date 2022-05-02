أكد رئيس لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ عود الخميس أن اللجنة تطرح مشروع الزكاة والصدقات على أهل الخير طوال العام في رمضان وبعد رمضان، لأن اهل الخير لا ينقطع عطاؤهم وهو معين لا ينضب، جاء ذلك خلال تصريح بتهنئته لأهل الخير في الكويت وللأمة الاسلامية عامة بمناسبة عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن مشروع الزكاة من أهم المشاريع التي تنفذها اللجنة لتحقيق التكافل الاجتماعي بين المسلمين وإزالة أسباب العوز والفقر وتخفيف معاناة الفقراء والمساكين والأيتام والمحتاجين، مؤكدا صرف أغلب أموال الزكاة داخل الكويت.