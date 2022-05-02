قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن الرئيس بشار الأسد قرر ترقية وزير الدفاع الجديد وتعيين رئيس جديد لهيئة الأركان.



وأضافت الوكالة أن الأسد أصدر بوصفه القائد العام للجيش والقوات المسلحة المرسوم رقم 121 لعام 2022 المتضمن ترقية اللواء علي بن محمود عباس وزير الدفاع إلى رتبة عماد اعتبارا من أمس الأول.



كما أصدر المرسوم رقم 122 لعام 2022 المتضمن تعيين اللواء عبد الكريم بن محمود إبراهيم رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة اعتبارا من ذات التاريخ.



وكان الأسد عين قبل أيام اللواء عباس وزيرا للدفاع، خلفا للوزير السابق العماد علي عبدالله أيوب، الذي شغل منصب وزير الدفاع، منذ العام 2018.



وينحدر اللواء علي محمود عباس من قرية أفرة في منطقة الزبداني بريف دمشق، وهو خامس وزير للدفاع منذ بدء الحرب عام 2011.