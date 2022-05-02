محمد الجلاهمة



أحال رجال مخفر شرطة القشعانية إلى شرطة البيئة وافدين من الجنسية المصرية على خلفية قيامهما بسرقة رمال وتم التحفظ على نساف وحفارة كانتا تستخدمان في واقعة السرقة.



واستنادا الى مصدر امني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا من مواطن قال فيه إنه شاهد جريمة مشهودة على طريق العبدلي كيلو 59 وعلى الفور، تم إرسال دورية الى موقع البلاغ وتبين ان هناك نساف بقيادة مصري من مواليد 1987 لا يحمل رخصة سوق وحفارة إنشاءات بقيادة مصري آخر وأقرا بأنهما يقومان بسحب الرمال من الموقع بموجب تكليف من كفيلهما المواطن، حيث انهما يعملان لديه وهو من طلب منهما ان يسحبا الرمال من تلك المنطقة وعلى مسؤوليته على حسب زعمهما.

من جهة أخرى، تقدم وافد سوري من مواليد 1966 ببلاغ الى مخفر شرطة الشويخ، وأبلغ عن قيام مجهول بسرقة مركبته الاميركية التي كانت متوقفة في ساحة بالشويخ، مؤكدا انه راجع بلدية الكويت ولم يجد سيارته.