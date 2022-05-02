القاهرة - خلود أبوالمجد



سخرت الفنانة منى زكي من زيادة وزنها في رمضان، نتيجة تناولها السكريات، وبطريقة كوميدية ساخرة نشرت عبر خاصية الـ«ستوري» الخاصة بها على حسابها الشخصي على «إنستغرام» صورة لتكشف عن زيادة وزنها، وعلقت قائلة: «الغزالة زايدة أوي جدا».



على الجانب الفني، عوضت منى غيابها عن دراما رمضان بظهور في إعلان لإحدى شركات الاتصالات المصرية برفقة نيللي كريم ودينا الشربيني خلال محاكاتهن لبعض أغاني الفنانة الراحلة سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني، عبر غنائهن مقاطع من أغنية «الدنيا ربيع» في فيلم خلي «بالك من زوزو».