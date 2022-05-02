عادل الشنان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، ان إجمالي العقود التنفيذية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية للعام 2021 بلغ 33 عقدا بقيمة 902 مليون و996 ألفا و416 دينارا مقسمة على 6 عقود قسائم وخدمات و6 عقود مبان عامة و12 عقد طريق وخدمات رئيسية ومقسمة على 21 عقدا في مدينة المطلاع السكنية و5 عقود في مدينة صباح الأحمد السكنية وعقدين لمشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني وبعدد عقد واحد للمشاريع التالية: شرق تيماء ـ الوفرة ـ أبوحليفة ـ جنوب عبدالله المبارك ـ النسيم. وأكدت المصادر ان عدد المباني العامة التي سلمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى الجهات الحكومية ذات الصلة في عام 2021 قد بلغ 51 مبنى، أما المباني التي تحت التنفيذ فيبلغ عددها 100 مبنى.