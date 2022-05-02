سلطان العبدان



أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الاقتراح المقدم من النائبين فايز الجمهور وفرز الديحاني للاستفادة من خبرات المتقاعدين في الوظائف الإدارية والأمنية في المدارس بدلا من العمالة الأجنبية وإعطاء فرصة اكبر للمتقاعدين من المواطنين الراغبين بالعمل مرة أخرى ومنحهم عقود عمل تحت مسمى «مكافأة مقابل عمل». وجاء في تقرير اللجنة الذي تنشره «الأنباء» أن اللجنة عقدت اجتماعا اطلعت فيه على الاقتراح والذي يهدف الى الاستفادة من خبرات المتقاعدين في الوظائف الإدارية والأمنية في القطاعين العام والخاص عن طريق عقود (مكافأة مقابل عمل). وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع اعضائها الحاضرين على الاقتراح، واللجنة تقدم تقريرها هذا الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.