هنأت جمعية المنابر القرآنية سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وعموم الامة الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

وقال د.محمد الشطي رئيس مجلس الادارة باسمي واسم اعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين في الجمعية نرفع اسمى ايات التهاني لمقام سمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين وحكومتنا الرشيدة بحلول عيد الفطر المبارك داعيا الله عز وجل ان تكون مناسبة مباركة لجمع شمل الامة وتوحيد صفها تحت راية التوحيد الصافية .

كما هنأ د الشطي أهل الخير والإحسان من أصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين والمتبرعين والمؤسسات الداعمة لرسالة الجمعية القرآنية السامية ، وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك ، مؤكدا ان خدمة كتاب الله تعالى ونشر علومه شرف سعت الجمعية لتحقيقه منذ تاسيسها

وقال : ان جمعية المنابر القرآنية بفضل الله حققت الكثير من أهدافها القرآنية ورسالتها السامية في خدمة كتاب الله تعالى ورعاية النشئ وتهيئة الاجواء القرآنية من خلال حلقاتها وكذلك مساعدة المحتاجين في المخيمات واللاجئين والفقراء المسلمين في الكثير من البلاد

واشار د. الشطي الى جملة من المشاريع التي نفذتها الجمعية خلال شهر رمضان حيث قامت بتبني الكثير من المشاريع كتوفير السلال الغذائية وتوزيع وجبات افطار الصائمين وحفر الابار ورعاية الارامل والايتام وخاصة في مخيمات اللاجئين السوريين على الحدود التركية وكذلك في اليمن وبنغلاديش والصومال واندونيسيا وغيرها

وشكر الدكتور الشطي أهل الخير من المتبرعين والمحسنين والهيئات والمؤسسات الذين تفاعلوا مع المشاريع التي قدمتها الجمعية لصالح اخوانهم المحتاجين في بقاع شتى.