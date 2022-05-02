وجه النائب د.بدر الملا سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس، نص على ما يلي:

يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:

1- كم تبلغ تكلفة استخراج برميل النفط؟

2- ما العناصر التي تدخل في حساب تكلفة البرميل؟

3- ما إجراءاتكم لتخفيض تكلفة البرميل؟ يرجى تزويدنا بالكتب والمراسلات الدالة على إجراءات شركة نفط الكويت لتخفيض تكلفة البرميل.

4- كم تبلغ تكلفة تكرير برميل النفط؟

5- ما العناصر التي تدخل في حساب تكلفة تكرير برميل النفط؟

6- ما إجراءاتكم لتخفيض تكلفة تكرير برميل النفط؟ يرجى تزويدنا بالكتب والمراسلات الدالة على إجراءات شركة البترول الوطنية لتخفيض تكلفة تكرير برميل النفط.