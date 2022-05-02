أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والأمين المالي للاتحاد العام لعمال الكويت يحيى الدوسري أن الكوادر النقابية الكويتية قد أرست دعائم العمل النقابي في البلاد لما فيه مصلحة العاملين في مختلف الوزارات والجهات.

وتوجه الدوسري بالشكر والتقدير إلى أعضاء المؤتمر العام الذي يمثل الجمعية العمومية للاتحاد العام على تلاحمهم الرائع وحضورهم الكبير لاختيار مجلس تنفيذي جديد، وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام العادي الثامن عشر عن الدورة الجديدة 2022 - 2026، تحت شعار «الحوار الاجتماعي - العمل اللائق - الوحدة النقابية»، مشيرا إلى ان أعضاء المؤتمر العام قد اكدوا مدى حرصهم وغيرتهم على اتحادهم ووحدته فوجب لهم الشكر والثناء.

وأضاف الدوسري ان مما ساهم في نجاح المؤتمر حضور كوادر نقابية عمالية قد أثرت العمل النقابي الكويتي وأرست دعائمه من البداية وشقت الطريق حتى مهدت للأجيال القادمة مواصلة درب العطاء والبناء وتحقيق الإنجازات، ومن هنا كان الواجب أن نتقدم لهم بالشكر على حرصهم على المشاركة وإشرافهم على عملية انعقاد المؤتمر العام العادي الذي تم في إطار من الشفافية، كما شكر جمعيات النفع العام التي شاركت بالعرس الديموقراطي للمؤتمر العام العادي للاتحاد العام لعمال الكويت، وكذلك رجال الإعلام والصحافة الذين كان لهم حضور فاعل خلال المؤتمر وقاموا بجهدهم الكبير الذي يستحق كل والتقدير، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التلاحم بين كل فصائل العمل النقابي من أجل الرقي بالاتحاد العام وتكريس كل الجهود للارتقاء بالخدمات العمالية وتحقيق الإنجازات على كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية كعهد اتحادنا الذي كان دائما سباقا بالتميز والعطاء على كل المستويات لأن يكون محل ثقة لكل أعضائه والطبقة التي يحمل على عاتقه كل آمالها وتطلعاتها في الحاضر والمستقبل.

كما شكر الدوسري أعضاء المؤتمر العام الذين صوتوا لاختيار أعضاء المجلس التنفيذي الذي تم تشكيله على النحو التالي:

أحمد عقله العنزي - رئيسا، م.صباح عيد العقاب - نائبا للرئيس، ناصر فلاح العازمي - السكرتير العام، عبدالرحمن سعد العنزي - السكرتير العام المساعد، يحيى محمد الدوسري - الأمين المالي، عبدالعزيز سعود العازمي - سكرتير العلاقات الخارجية، حمد أحمد الرويشد - سكرتير العلاقات الداخلية، محمد سليمان خالد المذن - أمين الثقافة والإعلام، جراح حمد عيسى البلوشي - أمين الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، جمال رجعان فهاد العازمي - أمين شؤون الشباب العامل، حيدر خالد بوشهري - مدير معهد الثقافة العمالية، عواض صنت البالود - نائب مدير معهد الثقافة العمالية، عبدالعزيز ماطر السبهان - مدير مجلة العامل، عبدالعزيز غانم المدعج - نائب مدير مجلة العامل، فهد مطلق محمد العنزي - عضوا، فايز رشدان فالح الهمشي -عضوا.