تقدم الرئيس الفخري لرابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فهد عبدالرحمن المعجل بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وإلى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجميع الشعب الكويتي وجميع منتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والمقيمين على أرض الكويت الطيبة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



ودعا المعجل كل شرائح المجتمع الكويتي إلى التأمل في الكلمات السامية التي تضمنها خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، والتي أكد فيها على اللحمة الوطنية وضرورة أن نفتح قلوبنا للصفاء ونجتمع على كلمة سواء مخلصين للوطن، وأن تكون ركائزنا النوايا الطيبة وسلامة الصدور والمحافظة على القيم الأصيلة التي جبل عليها آباؤنا وأجدادنا، كما دعا سموه في كلمته إلى التمسك بالوحدة الوطنية لأنها السياج الذي يحمي الكويت والحصن الذي نجابه به الشدائد ونواجه به التحديات، حيث أثبت التاريخ أن المحن والأزمات تكشف عن معدن الشعب الكويتي الأصيل ونقاء جوهره.



وتوجه المعجل إلى الله بالدعاء أن يحفظ الكويت آمنة مستقرة ودار أمن وأمان ورخاء واستقرار تحت ظل آل الصباح الكريم، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين من كل شر ومكروه.