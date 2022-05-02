هنادي المبيلش:نعمل بروح الأسرة الواحدة لخدمة فئات ذوي الإعاقة

عامر العنزي: لن ندخر جهداً لتقديم أفضل الخدمات في الدور الإيوائية والنهارية



بشرى شعبان



جريا على العادة السنوية في كل عيد، قامت مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بالتكليف هنادي المبيلش يرافقها نائب المدير عام للخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ومراكز رعاية المعاقين بالإنابة عامر العنزي في أول أيام العيد الفطر بزيارة نزلاء دور الرعاية للمعاقين وتقديم المعايدة للنزلاء والعاملين في الدور.



وأكدت المبيلش انه بفضل الله ثم بجهود العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة نجحنا في القيام بواجبنا الوطني جنبا إلى جنب مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وخرجنا من جائحة كورونا بتجربة ثرية مليئة بالخبرات والتجارب المهمة في التعامل خلال الأزمات حيث واصلنا تقديم خدماتنا للمشمولين برعاية الهيئة من أبنائنا ذوي الإعاقة حتى في أصعب المراحل، وتعتبر هذه أول زيارة بعد عودة الحياة الطبيعية وانتهاء أزمة جائحة كورونا كوفيد -19.



و ثمنت في تصريح صحافي حرص المسؤولين على مشاركة نزلاء الدور والعاملين في القطاع فرحة العيد الفطر السعيد، مشيرة إلى أن هذه المشاركة لها الكثير من الآثار الإيجابية في بث روح الألفة والبهجة في نفوس الجميع والعمل معا بروح الأسرة الواحدة المتماسكة كفريق واحد مكمل بعضه بعضا من أجل خدمه فئات ذوي الإعاقة.



من جانبه، أكد نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية عامر العنزي، أن الهيئة لا تدخر جهدا في تقديم أفضل الخدمات لنزلاء الدور سواء كانت خدمات إيوائية أو نهارية، كذلك نحن حريصون في تطوير العمل وتنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين القطاع وإقامة الأنشطة المختلفة التي تعود بالنفع على كل النزلاء.