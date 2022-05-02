الرئيس لأهالي الشهداء: أبناؤكم وأولادكم وأزواجكم لم يسقطوا في معركة الطغيان





القاهرة - خديجة حمودة



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، «إن جماعة الإخوان هددت الجيش باستهداف أمن مصر 3 مرات، المرة الأولى كانت مع المشير حسين طنطاوي حول نتائج الانتخابات الرئاسية، أنه في حال إذا لم تأت النتائج في صالح الرئيس مرسي«سنولع البلد»، والثانية عندما قال خيرت الشاطر إنهم حرقوا مقرات الأمن الوطني من قبل وقادرون على عمل محاكمة شعبية لهم ومحاكمتهم، أما المرة الثالثة فكانت له شخصيا، حيث استمر الشاطر لمدة 45 دقيقة يهدد بالقتل وتخريب البلاد».



وأضاف الرئيس السيسي - في مداخلته خلال مشاركته أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر المبارك - أنه استمر 7 سنوات لم يذكر اسمهم إلا بقول «أهل الشر»، حتى يعطي فرصة لهم للتراجع عن الشر، داعيا الله بالهداية للجميع.



وأعرب الرئيس عن شكره لأبطال مسلسلي (الاختيار) و(عائدون)، وقال «إن ما قدمتموه جزء كبير لصالح أبطال وشهداء ضحوا من أجل مصر»، مؤكدا أن ما تناوله مسلسل (الاختيار) حقيقة، وأن كل كلمة قيلت خلاله كانت واقعا، ليتم نقل الحقيقة كاملة للأجيال القادمة، وليتباهى أبناء الشهداء بما فعله آباؤهم.



وشدد على أن التاريخ لا يمكن تزييفه ولا تشويهه، موضحا أن ما عرض في المسلسل قليل جدا أمام ما بذل من جهد في أصعب الأوقات ومازال يقدم.



وتابع الرئيس السيسي«كنا حريصين على ألا يحدث صدام.. لم نطغ ولم نعتد»، مشيرا إلى أنه حتى في بيان 2013 كان هناك حرص على عدم الصدام، ولم يتم ذكر عزل الرئيس أو جماعة إرهابية.

ووجه الرئيس السيسي كلمته لأهالي الشهداء.. قائلا: «لا تظنوا أن أبناءكم وأولادكم وأزواجكم سقطوا في معركة الطغيان»، مضيفا «أنا قلت كل كلمة وكل موقف حتى لا نترك مجالا لكذبة واحدة.. إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.. وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا».

وطالب الرئيس السيسي المصريين بالمحافظة على البلاد، قائلا«ربنا يكفينا أهل الشر».



وأعرب عن شكره لأبطال المسلسلين، مؤكدا أن دورهم لم ينته بعد، فدور الدراما والمسلسلات مهم جدا في بناء وعي حقيقي للمواطنين، حيث إن عملا دراميا يضاهي ألف كتاب وألف ساعة حوار، مشيرا إلى أن المسلسلات كانت كاشفة لذوق وعقل المصريين، فجميع الناس لم يختلف اثنان عليها.