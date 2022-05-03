افتتاح مركز خدمات المسنين في «حولي» قريباً جدا وهو صرح مميز سيقدم خدمات مضافة ومتكاملة لكبار السن

د.جاسم الكندري: إدارة الأحداث توفر البيئة الدراسية المناسبة للنزلاء.. وزيارات أولياء الأمور مفتوحة طيلة أيام العيد

د. خالد العجمي: الحضانة العائلية تقدم الرعاية لما يزيد عن 1000 حالة منهم 649 حالة داخل الأسر الحاضنة

بشرى شعبان

أكد مدير إدارة رعاية المسنين حمد الخالدي أنه سيتم افتتاح مركز خدمات المسنين في محافظة حولي قريباً جدا، مضيفا أنه صرح مميز وسيقدم خدمات مضافة ومتكاملة لكبار السن.

وكشف الخالدي في تصريح لـ «الأنباء» أن الإدارة تحرص على إقامة الاحتفالات للنزلاء بمناسبة الأعياد الدينية و الوطنية والوزارة تحرص على التواجد الدائم مع المسنين بشكل مستمر، مشيرا إلى انه بعد إجازة العيد مباشرة ستبدأ الزيارات المنزلية لكبار السن في جميع المحافظات و هناك تنسيق مع الفرق الطبية من أطباء وهيئة تمريضية والعلاج الطبيعي.

وبين الخالدي أن الوزارة ممثلة بإدارة المسنين تقدم الخدمة المنزلية الى ما يقارب ال 3600 حالة من كافة محافظات الكويت وهي تخضع للرعاية المنزلية والوزارة مستمرة في التوسع بتقديمها لآباء والأمهات داخل اسرهم.

كشف عن تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة لخدمة المسن ومنها الخدمات التشغيلية وسيكون هناك ديوانية للمسنين في منطقة عبدالله المبارك والعمل على توفير الخدمات المتكاملة للمسنين.

إدارة الأحداث:

بدوره تقدم مدير إدارة رعاية الأحداث د. جاسم الكندري بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الجميع بالخير.

وقال: نحمد الله ونشكره على عودة الزيارات وعودة البهجة والفرحة والسرور لهذا القطاع الإنساني علما أن الوزارة لم توقف الأنشطة التوجيهية والترفيهية للنزلاء، ولكن مع عودة الحياة إلى طبيعتها قبل جائحة «كورونا» عادت الأنشطة بشكل موسع.

وأضاف أن إدارة رعاية الأحداث وضعت برنامجا متميزا للنزلاء دور رعاية الأحداث بدأ مع صلاة العيد وتبادل التبريكات بين النزلاء والجهاز الفني ومسؤولي القطاع الذين حرصوا على التواجد مع النزلاء لتقديم التهاني والتبريكات، مضيفا أن البرنامج شمل مجموعة من الأنشطة المتنوعة منها زيارات أولياء الأمور بالإضافة تنظيم مسابقات ثقافية وألعاب شعبية وهناك عرض أفلام وثائقية عن احتفالات الكويت في عيد الفطر في قاعة السينما للنزلاء.

واكد أن زيارات أولياء الأمور مفتوحة خلال أيام العيد بالإضافة إلى يوم في الأسبوع على مدار العام.

وعن برنامج تحضير الطلبة للامتحانات نهاية العام الدراسي، أوضح الكندري أن الإدارة تعمل على تجهيز لمساعدة الطلبة في امتحانات نهاية العام الدراسي منها توفير بعض الملخصات واحتياجات الطلبة بالإضافة إلى توفير جو مناسب والملائمة للدراسة.

وعن أعداد نزلاء «الأحداث» أوضح أن الأعداد تتغير باستمرار ترتفع أحيانا وتنخفض أخرى واليوم لدى الإدارة ما يقارب ال 60 نزيلا و نزيلة في دور الفتيان والفتيات.

الحضانة العائلية:

هذا وأشار مدير إدارة الحضانة العائلية د. خالد العجمي إلى أنه وجارياً على العادة السنوية وبالمناسبات والأعياد احتفلت الحضانة العائلية في عيد الفطر السعيد عبر تواجد المسؤولين وتوزيع العيادي على الأطفال داخل دار الأطفال ومشاركتهم فرحة العيد.

وأشار العجمي إلى أن إدارة الحضانة العائلية ترعى ما يزيد عن ال 1000 حالة منهم 649 حالة داخل الأسر الحاضنة تحت إشراف ومتابعة الإدارة، وفي دار الأطفال هناك برنامج ترفيهي يعتمد التنشئة السليمة من خلال الجهات التي طلبت تنظيم فعاليات داخل دار الأطفال و بالإضافة للأنشطة طيلة فترة إجازة العيد بتقديم برامج تهدف لإسعاد الأطفال وتنشئة جديدة نساعد عبرها الأطفال على التكييف داخل المجتمع ومساعدتهم.

ومن المشاريع الهامة التي تساهم في التنشئة السليمة مشروع الأم البديلة داخل دار الأطفال والتي انعكس وجودها بالإيجاب على سلوكيات الأطفال و لدينا عدد من الأمهات البديلات بالإضافة إلى اثنين من الآباء (الأب البديل) والأم البديلة، والأب البديل يعمل على مدار الساعة، مشيرا إلى أن كل أم من الأمهات البديلات لديها أطفال من فئة عمرية معينة تعمل على رعايتهم وتربيتهم بطريقة صحيحة.

وأضاف أن الإدارة تولي الجانب التعليمي اهتماماً خاصاً ونحن على أبواب الاختبارات ومستعدين. لها عبر دعم الأبناء بمتابعتهم داخل مدارسهم ونحاول خلال الفترة بتكثيف الجهود لضمان نجاح الأطفال وحصولهم على درجات عالية في الاختبارات للمراحل التعليمية كافة (الثانوية، والمتوسطة، والابتدائية).