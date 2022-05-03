جزى الله أصحاب الأيادي البيضاء على ما قدموه من خير خلال رمضان

محمد راتب

استقبلت جمعية إحياء التراث الإسلامي جمعا غفيرا من المواطنين والمقيمين المهنئين بحلول عيد الفطر السعيد، حيث تقدمهم وزراء سابقون ونواب وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي والفعاليات السياسية والاجتماعية، وذلك في مقرها بمنطقة قرطبة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث الإسلامي طارق العيسى استمرارية تميز الكويت بأعمالها الإنسانية والإغاثية كجمعية أهلية على مستوى دول العالم اجمع، مشيرا إلى أن الكويت أصبحت علامة فارقة في حبها للخير ومساعدة المحتاج وإعانة الضعفاء والمعوزين وأصحاب الفاقة.

وهنأ العيسى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا أن يلبسهما لباس الصحة والعافية.

وتقدم بالشكر لأصحاب الأيادي البيضاء من المواطنين والمقيمين الذين بذلوا من أموالهم في سبيل الله وخصوصا في شهر رمضان الكريم سائلين الله أن يتقبل من المسلمين ما قدموا من خير، وأن يعيد هذا العيد على الإسلام والمسلمين بالعزة والتمكين.

وكان من بين المهنئين الوزير السابق أحمد باقر والوزير السابق د. علي العمير وسفير جمهورية السودان وسفير جمهورية نيجيريا وعدد من سفراء الدول الأخرى.