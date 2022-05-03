أسامة دياب

استقبل السفير الأردني لدى الكويت صقر أبو شتال والملحق العسكري الجديد العميد كمال الملكاوي وأعضاء السفارة، المهنئين بعيد الفطر المبارك.



وكان في مقدمة المهنئين السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب، كما توافد عشرات المهنئين من أبناء الجالية الأردنية في الكويت إلى ديوانية السفارة لتقديم التهاني بمناسبة العيد، بعد أن أعيد فتحها عقب سنتين من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.



وقدم السفير أبو شتال أسمى آيات التهنئة والتبريكات باسمه واسم الجالية الأردنية بالكويت إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله، وإلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، والكويت حكومة وشعبا بمناسبة عيد الفطر، متمنيا أن يديم الله الصحة والعافية على قادة البلدين.



وأشاد أبو شتال بحسن الرعاية والضيافة التي يتلقاها أبناء الجالية الأردنية في بلدهم الثاني الكويت، لافتا إلى أن هذا ليس بغريب على الكويت وشعبها.



وأضاف ندعو الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل شر ومكروه ويعيد هذه المناسبات على الكويت دائما وأبدا بالخير والبركات، وحفظ الله الكويت والأردن والأمة العربية والعالم اجمع من البلاء والوباء.



وتخلل لقاء السفير مع أبناء الجالية مناقشة أوضاعهم المعيشية والتعرف على أهم الصعوبات التي يواجهونها للعمل على تذليلها، بالإضافة إلى تعريفهم بعدة أمور منها فوائد الضمان الاجتماعي للمغتربين.



هذا وشكر السفير أبو شتال أبناء الجالية على ما قدموه من خدمات وأعمال تطوعية في بلدهم الثاني الكويت خلال فترة الجائحة والتي نالت الإشادة من جميع المسؤولين الكويتيين.