أعلن رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر أن الرياضيات سيشاركن للمرة الاولى في دورة الالعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت من 13 حتى 31 الجاري.



وكشف نائب رئيس اللجنة المنظمة، الناصر، أن الدورة التي ستقام تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ستشهد مشاركة اللاعبات في نسختها الثالثة.



ويشارك أكثر من 1500 رياضي ورياضية من ست دول خليجية، هي: البحرين وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت المضيفة في دورة الالعاب الخليجية الثالثة، وتشارك جميع الدول في منافسات السيدات.



تشهد الدورة منافسات في 16 رياضة أدرجت ضمن برنامجها، هي، كرة اليد، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة القدم للصالات، السباحة، ألعاب القوى، الكراتيه، الجودو، المبارزة، الرماية، التنس الارضي، الدراجات الهوائية، هوكي الجليد، كرة الطاولة، البادل والالعاب الالكترونية.



وقال رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية: إنه أكبر حدث رياضي تستضيفه الكويت، وستشارك فيه الرياضات للمرة الاولى في تاريخ دورة الألعاب الخليجية، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية، وستشارك الرياضيات في ست رياضات أصل 16 رياضة.



والرياضات الست التي ستشارك فيها السيدات في الدورة، هي: ألعاب القوى وكرة السلة (المصغرة) والدراجات وكرة القدم للصالات والرياضات الالكترونية والبادل.



وتابع: يسعدني أن أرحب بجميع الرياضيين من دول الخليج في الكويت، وأتمنى للدورة والرياضيين كل التوفيق.