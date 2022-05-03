القاهرة - سامي عبدالفتاح

في خطوة تصعيدية من الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن المدير التنفيذي وليد العطار تصعيد شكوى الاتحاد ضد نظيره السنغالي الى المحكمة الرياضية الدولية «كاس» مع مخاصمة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في قراراته الأخيرة بشأن شكوى الاتحاد المصري بشأن المباراة الفاصلة في تصفيات كأس العالم مع نظيره السنغالي.



واكتفى الاتحاد الدولي بتغريم الاتحاد السنغالي 175 ألف فرانك سويسري، وخوض مباراة واحدة في السنغال دون جمهور، بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وتطبيق القانون والنظام في الستاد، واقتحام الملعب ورمي المقذوفات واستخدام الألعاب النارية و«الليزر».



كما وقع عقوبة مالية قدرها 6 آلاف فرنك على الاتحاد المصري وبدعوى «سوء السلوك» وهو ما اثار استغراب المسؤولين في الاتحاد المصري.



ومحليا، ومع التوقف المؤقت لمسابقة الدوري المصري، شهدت ايام عطلة عيد الفطر المباراة، حركة تنقلات ضخمة بين مدربي الاندية المصري، فقد تولى حمزة الجمل مسؤولية المدير الفني للإسماعيلي وهو المدرب الرابع للفريق هذا الموسم، وترك عبدالحميد بسيوني غزل المحلة الى سموحة، وترك أحمد سامي سموحة الى بيراميدز، وتولى ربيع ياسين تدريب غزل المحلة.



وتتبقى 5 أندية فقط لم تجر أي تغييرات على المدربين هذا الموسم، وهم: بيتسو موسيماني مع الأهلي، ومعين الشعباني مع المصري، وخالد جلال مع البنك الأهلي، وعلي ماهر مع فيوتشر، وحلمي طولان مع إنبي.