أفضل وقت لمشاهدتها الساعة الثانية صباحاً حتى طلوع الفجر ويكون موقعها في اتجاه الجنوب الشرقي



‎ قال الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون اليوم الاربعاء ان زخات من شهب النجم (ايتا) ستدخل الغلاف الجوي في السادس من مايو الجاري وستشاهد في سماء الكويت.

‎وأوضح السعدون في تصريح ل "كونا" ان شهب النجم (ايتا) من برج الدلو والتي تسمى (ايتا الدلويات) تبدأ بدخول الغلاف الجوي من 19 ابريل الى 28 مايو ولكن ذروة عدد الشهب تكون في يومي 5 و6 مايو من كل عام.

‎وأضاف أن عدد الشهب يتراوح ما بين 30 و 60 شهابا بالساعة، لافتا إلى أنها سميت بشهب النجم ايتا من برج الدلو لانها تشاهد ظاهريا وكأنها تدخل من برج الدلو، مبينا ان هذه الشهب عبارة عن غبار وصخور صغيرة جدا تخلفت عن مذنب هالي يدور حول الشمس كل 76 سنة.

‎وتابع: "عند رحيل المذنب فإنه يخلف من ورائه على طول مداره غبارا وصخورا وغازات وعندما يتقاطع مدار الارض اثناء دورتها السنوية حول الشمس مع مدار هذه المخلفات تجذبها وتدخل الى جو الارض بسرعة 66 كم/ ث وتنصهر وتحترق على ارتفاع حوالي 80 كيلومترا من سطح الارض ولا تصل الى مستوى ارتفاع الطائرات، وما نراه من احتراق للشهب في السماء هو عبارة عن احتراق كمية من الغبار تساوي حفنة يد مليئة بالرمل بعد دخولها للغلاف الجوي للأرض وانضغاطها من الهواء بسبب السرعة الشديدة فترتفع حرارتها وتصل الى درجة الانصهار وتحترق ويتبخر هذ الغبار والصخور وتعطي الوانا مختلفة بحسب العناصر المكونة لها مثل الحديد والمغنيسيوم والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم وغيرها من العناصر.



‎وأشار إلى أن أفضل وقت لمشاهدتها هو الساعة 2 صباحا حتى طلوع الفجر ويكون موقعها في اتجاه الجنوب الشرقي.