عبدالعزيز الفضلي

تواصل اللجنة المنظمة العليا للملتقى الكشفي العربي والذي تستضيفه الكويت خلال الفترة من 7 حتى 11 مايو برعاية الرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استعداداتها لاستقبال الوفود المشاركة حيث عقدت اجتماعات مكثفة مع اللجان الفرعية لإظهار الصورة المشرفة واللائقة بالكويت في استضافة مثل هذه المناسبات الدولية.



وقال عضو مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية نجم طالب إن الملتقى يعد أكبر ملتقى كشفي على مستوى الوطن العربي والذي يحمل عنوان «تمكين الشباب» وينظمه الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط والمنظمة الكشفية العربية وجمعية الكشافة الكويتية وجمعية المرشدات، مشيرا الى أن ذلك يأتي بعد اختيار الكويت عاصمة للعمل الكشفي العربي للعام 2022 وسيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة والاجتماعات التي نعمل من خلالها على الارتقاء بالحركة الكشفية.



وأضاف طالب: هناك 19 دولة أكدت مشاركتها في الملتقى من خلال تواجد 170 شخصا يمثلون تلك الدول، لافتا الى أن الفعاليات ستكون على فترتين صباحية ومسائية.



من جانبه، قال رئيس لجنة رواد الكشافة الكويتية حسن السبتي إن المؤتمر سيشهد عدة فعاليات من بينها الاجتماع الاستثنائي للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات والذي ستعقد جلساته يومي 8 و9 مايو برئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب د.عبدالله الطريجي وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ومستشار اللجنة والضيوف المشاركين، منوها الى أن المؤتمر سيناقش عدة موضوعات من أهمها انتقال مقر الأمانة العامة للاتحاد من لبنان إلى الكويت والمصادقة على اختيار أمين عام للاتحاد بالإضافة إلى مناقشة التوصيات المقدمة من هيئات الرواد لتعديل بعض بنود النظام الأساسي للاتحاد.



وأضاف السبتي: ستعمل هذه التعديلات على تفعيل المهام الإدارية والتنفيذية في الاتحاد والعمل على زيادة البرامج والأنشطة، كما سيتم تكريم 27 رائدا ورائدة في الحركة الكشفية من كل دول عربية، معربا عن بالغ شكره وتقديره للنائب د.عبدالله الطريجي على الجهود الكبيرة التي يبذلها في الإشراف على الملتقى والعمل على تذليل كل الصعاب لإنجاحه، مثمنا في الوقت نفسه رعاية رئيس مجلس الأمة لهذا التجمع الكشفي العربي الكبير.