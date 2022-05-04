1693 بيتاً للمشمولين بقانون 2/2015 في شرق تيماء وشرق مدينة صباح الأحمد السكنية



عادل الشنان



أكدت احصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن عدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها على المواطنين منذ العام 1956 حتى نهاية 2021 بلغت 158 ألف و107 وحدات سكنية متمثلة في 96 ألف و483 قسيمة و60 ألف و370 بيتا حكوميا و1254 شقة ضمن السكن العمودي الذي توفره المؤسسة كأحد أنواع البدائل السكنية.



وأشارت الاحصائية إلى أن المؤسسة قامت من خلال نظام المساكن المؤجرة بتوزيع 9 آلاف و696 بيتا شعبيا في منطقتي تيماء والصليبية و564 شقة في منطقة صباح السالم السكنية والف و693 بيتا منها ما تم توزيعه في منطقة شرق تيماء للفئة المستفيدة من القانون 2/2015 «من باع بيته» والبقية جار العمل على تنفيذها في مشروع شرق مدينة صباح الأحمد السكنية لذات الفئة تحديدا بالإضافة الى ألف و120 شقة جار العمل على إنجازها ضمن السكن العمودي في مشروع «صباح الأحمد السكني».