عبدالحميد الخطيب

إقبال جماهيري كبير من الصغار والكبار لمشاهدة العرض الاستعراضي العالمي «رحلة أرجولا في بلاد العجائب» لما يحمله من متعة بصرية وسمعية وقيم إنسانية مهمة موجهة للأطفال والعائلة.



العرض الذي تنظمه شركة «ايفنت مينيا» طوال فترة عيد الفطر السعيد وتتصدى له فرقة أوروبية من ألمانيا وسلوفاكيا والنمسا، يحلق بالحضور على مدى اكثر من ساعة في أجواء خيالية مذهلة واستعراضات اكروباتية مبهجة، بمصاحبة المقطوعات الموسيقية الرائعة.

«الأنباء» حضرت عرض «رحلة أرجولا في بلاد العجائب» وكان لافتا التنظيم الدقيق في دخول الجمهور وخروجه وتوفير الراحة للجميع ليستمتعوا بالمشاهدة والفقرات المتتالية التي تقدمها الفرقة، والتعرف على المغامرة التي تخوضها فتاة صغيرة تجوب البلاد بحثا عن قرية أحلامها، وتواجه خلال رحلتها العديد من المشاكل والتحديات، وتلتقي بالمخلوقات الخيالية والغرائب المختلفة، حتى تصل الى في النهاية إلى هدفها وتحقيق أحلامها.



لا يمكن وضع فرد واحد من أعضاء الفرقة الأوربية في مركز الاهتمام لأن الجميع كان يتحرك بتناغم مع الآخرين وبالتوافق مع ما تعرضه الشاشة السينمائية في عمق المسرح والتي كانت تعبر عن القرى التي تمر عليها الفتاة في رحلتها، وهذا انعكس على الحضور الذين لم يتوقفوا عن التصفيق في كل فقرة، تفاعلا مع الإبهار والدقة في الحركات الاكروباتية الاحترافية.



إن «رحلة أرجولا في بلاد العجائب» عرض عائلي عالمي يستحق المشاهدة لما يتضمنه من تجربة بصرية مميزة وأكروبات تحبس الأنفاس، بالإضافة إلى فنانين موهوبين أجادوا في تقديم فقراتهم.