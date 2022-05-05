

سيقام الملحقان الدوليان المؤهلان لمونديال قطر 2022 في كرة القدم بين البيرو والفائز بين الإمارات وأستراليا وبين كوستاريكا ونيوزيلندا في 13 و14 يونيو المقبلين على ستاد أحمد بن علي، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا).



وقال «فيفا» في بيان: «تنطلق المباراتان الفاصلتان لتصفيات كأس العالم العابرة للقارات يومي 13 و14 يونيو 2022 على ملعب ستاد أحمد بن علي».



وقبل الملحقين، يتواجه منتخبا الإمارات وأستراليا في السابع من يونيو على الاستاد عينه، لتحديد خامس القارة الآسيوية الذي سيواجه البيرو خامسة أميركا الجنوبية.



ويتأهل الفائز من مباراة البيرو وأستراليا أوالإمارات في 13 يونيو لمجموعة رابعة تضم فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس، أما الفائز بين كوستاريكا رابعة تصفيات كونكاكاف ونيوزيلندا بطلة أوقيانيا في 14 يونيو فيتأهل لمجموعة خامسة تضم ألمانيا وإسبانيا واليابان.

وبالإضافة إلى الملحقين الدوليين، تبقى بطاقة عالقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، بين الفائز في مباراة ويلز واسكتلندا أوأوكرانيا في 1 و5 يونيو.