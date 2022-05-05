احتفل مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، بمناسبة حلول عيد الفطر بأسلوب مذهل وذلك بإقامة حفل غنائي مبهر للنجمة والفنانة الشهيرة أحلام يوم الثلاثاء 3 مايو. وشهدت فقرة الترفيه قبل الحفل الموسيقي جلسة حية للعزف على آلة العود والعرضة التقليدية، وتميزت هذه الفعالية بأجواء احتفالية رائعة، واستقطبت جمهوراً كبيراً من أجيال مختلفة.

وقدمت الفنانة أحلام عرضاً أسطورياً أبرر مكانتها على أنها "ملكة" الترفيه العربي. حيث كانت دوماً تحظى بمكانة فنية مرموقة ومحبوبة من قبل جمهورها بسبب أدائها الفني والموسيقي الاستثنائي وكذلك ظهورها التلفزيوني المتميز، ولم تخيب أحلام آمال معجبيها، وتم بث عرضاً لصوتها الرخم وطريقة دمجها بين الموسيقى العربية التقليدية والحديثة. وتضمن الحفل بعضاً من أكثر أغانيها الشعبية والكلاسيكية الخالدة ، وقدمت أداءً أنيقًا وفريدًا يعكس نجوميتها الواسعة .

وسبق أداء أحلام في مسرح الدانة عرض حي للعرضة التقليدية، بالإضافة إلى جلسة عود حية والتي جذبت الزوار الصغار والكبار في أجواء احتفالية قل نظيرها. هذا المزيج من التقاليد وتأثيرات الصوت والإضاءة العصرية ومشاعر العيد السعيدة جعلها ليلة مناسبة للعائلة بحيث تبقى معها للذكرى.

بعد انتهاء الحفل، عبرت الفنانة أحلام عن سعادتها البالغة لإحياء هذا الحفل الغنائي في مسرح الدانة، متوجهة بالشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على إنشاء هذا الصرح الثقافي. كما قامت الفنانة بشكر منظمين الحفل على إنجازهم وجهودهم الجبارة التي أدت إلى نجاح الليلة.

ويعد هذا العرض الحدث قبل الأخير لهذا الموسم، والذي بدأ في نوفمبر الماضي وينتهي يوم الجمعة 13 مايو بحفل موسيقي للمطرب السعودي الأسطوري محمد عبده.

يقع مسرح الدانة في منطقة الصخير، ويوفر تجربة فريدة من نوعها للزوار من خلال موقعه الخارجي وجودة صوتياته الطبيعية، ومن المقرر أن يصبح الوجهة المفضلة لدى الفنانين ومتعهدي الفعاليات العالمية، بما يسهم في النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين في قطاع السياحة والترفيه. كما أن يشمل مسرح الدانة العديد من الساحات الداخلية والخارجية الخلابة لمتعهدي الفعاليات العالمية والشركات وللمناسبات الخاصة.