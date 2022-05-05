تبادل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي التهاني مع قوات الحرس الوطني بمناسبة عيد الفطر السعيد.



وقام وكيل الحرس الوطني بزيارة إلى منتسبي كتيبة حماية المنشآت الثانية من لواء الحماية المكلفين بتأمين مركز التحكم الوطني، حيث نقل لهم تهاني وتبريكات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي بمناسبة عيد الفطر السعيد، معربا عن اعتزازه وتقديره لدورهم الحيوي.



وشدد الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي على الالتزام بالتعليمات والواجبات الأمنية المكلفين بها وتوخي الحيطة والحذر للحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل قيادتها الحكيمة.