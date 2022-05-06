بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميا، النهائي الأكبر في مسيرتها الاحترافية بتأهلها إلى المباراة القمة في دورة مدريد للألف على الملاعب الترابية بفوزها على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروڤا (43) بنتيجة 6-2 و6-3.

وستكون الفرصة سانحة أمام جابر لتحقيق لقبها الثاني في مسيرتها بعد دورة برمنغهام العام الماضي على الملاعب العشبية.

ونجحت التونسية في تحسين سجلها السيئ ضد ألكسندروڤا محققة فوزها الثاني ضدها في ثامن مواجهة بينهما، بعد دورة جوهاي الصينية عام 2017، قبل أن تحقق الروسية أربعة انتصارات تواليا.

وكانت جابر، أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، أقصت في ربع النهائي الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا سابقا وحاملة اللقب مرتين في مدريد عامي 2016 و2017.

ولدى الرجال، حيث تعتبر إحدى دورات الماسترز، لن تتجدد المنافسة بين الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش المصنف أول عالميا وأندي موراي للمرة السابعة والثلاثين في مسيرتيهما والاولى منذ خمسة أعوام، بعد انسحاب البريطاني من مباراتهما في الدور ثمن النهائي بسبب المرض.

وغرد الحساب الرسمي للدورة على تويتر «للأسف، لن يتمكن أندي موراي من اللعب بسبب المرض».

وتواجه اللاعبان 36 مرة، آخرها في نهائي دورة الدوحة في يناير 2017 عندما عزز ديوكوڤيتش سجله ضد المصنف أول عالميا سابقا الى 25-11، بينها 5-1 على الملاعب الترابية.

وكان موراي (78 عالميا راهنا) الذي يلعب بقطع معدنية في وركه منذ عام 2019 إثر جراحتين أبعدتاه لفترة عن المنافسات، يشارك ببطاقة دعوة في مدريد وفاز في أول مباراتين على الملاعب الترابية منذ خمس سنوات وتحديدا منذ رولان غاروس 2017، أولها على العائد الآخر النمسوي دومينيك تيم ومن ثم الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 16 عالميا.

وسيواجه ديوكوڤيتش في ربع النهائي الپولندي هوبرت هوركاش (14) الفائز على الصربي دوشان لايوڤيتش (77) 7-5 و6-3.

وعبر الروسي أندري روبليف المصنف ثامنا عالميا الى ربع النهائي بفوزه على البريطاني دانيال ايفانز 7-6 (9-7)، 7-5 ليضرب موعدا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس او البلغاري غريغور ديميتروف.