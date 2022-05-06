قام نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد مساء اليوم الخميس بتفقد موقع الحريق المحدود الذي وقع في احد محلات العطور بمنطقة أسواق المباركية.

هذا وأشاد اللواء خالد عبدالله بسرعة استجابة رجال نقطة إطفاء أسواق المباركية ومركزي إطفاء المدينة والهلالي مما ساهم بعدم وجود أضرار تذكر ، كما أشاد بدور فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية لقيامهم بدورهم في مخالفة المتجاوزين على القانون وغلق المحلات ذات مخالفات الخطورة العالية وشدد على تكثيف الحملات التفتيشية لاستمرار في ازالة جميع المخالفات بمنطقة أسواق المباركية.

رافق اللواء خالد عبدالله بتفقد موقع الحريق مدير العلاقات العامة والاعلام العقيد محمد بدر ابراهيم.