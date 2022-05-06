عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة التربية المناطق التعليمية إلى ضرورة موافاة القطاع المالي بمشروع تقديرات ميزانية الوزارة للسنة المالية 2023-2024.



جاء ذلك في كتاب وجهه وكيل القطاع المالي يوسف النجار الى وكيل التعليم العام أسامة السلطان والذي أحاله بدوره للمناطق التعليمية وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قال فيه: يرجى موافاتنا بمشروع تقديرات ميزانية جهتكم والإدارات التابعة لها، وذلك مع مراعاة التالي ضرورة البدء بتجهيز الكشوف الخاصة بالمقايسات المخزنية للعام المالي 2023-2024 وإرسالها إلى إدارة التوريدات والمخازن وفي حال الاكتفاء بما تم إرساله ضمن المقايسات المخزنية يرجى إخطارنا بذلك، لافتا إلى انه عند إعداد التقديرات يرجى الالتزام بذكر المبررات الخاصة بالاحتياجات الواردة بالتقديرات ويراعى إدراج تقديرات مشروع خطة التنمية الخاص ببرنامج عمل الحكومة للسنة المالية 2023 - 2024 والتي تم أخذ الموافقة عليها من رئيس المشروع ومن فريق عمل المتابعة الفنية لمشروعات الخطة الإنمائية.