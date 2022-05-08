طارق عرابي



كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة، عن أن إجمالي عدد أكياس الاسمنت والحديد المدعوم الذي قدمته الوزارة للمواطنين خلال عام 2021 بلغ نحو 12.174 مليون كيس أسمنت بإجمالي قيمة دعم للشركة الكويتية للتموين وشركة أسمنت الكويت بلغت نحو 7.9 ملايين دينار، فيما تم صرف 331.9 ألف طن حديد بقيمة دعم إجمالية بلغت 44.5 مليون دينار.



وقالت المصادر إن نحو 7227 مواطنا استفادوا من أكياس الاسمنت الذي تقدمه الوزارة للمواطنين المقبلين على البناء أو عمليات الترميم، فيما استفاد 7102 مواطن من الحديد المدعوم خلال العام المنصرم.