709.7 ملايين دينار إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك بنمو 8% على أساس سنوي

95 مليار دينار أصول البنوك الكويتية التسعة بزيادة بلغت 8.6% بنهاية مارس

علاء مجيد



سجلت البنوك الكويتية التسعة التي أعلنت عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من 2022 نموا قويا في صافي الأرباح بقفزة بلغت 39.5% لتسجل أرباحا بقيمة 259.46 مليون دينار مقارنة بـ 185.9 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.



ويتزامن النمو مع تحسن البيئة التشغيلية في ظل انتهاء تداعيات فيروس كورونا وعودة الأنشطة الاقتصادية للتعافي والعمل بشكل طبيعي، كما دعم مستويات الثقة في قطاع الأعمال الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط، وكذلك دعم نمو الأرباح التراجع الذي شهدته مخصصات خسائر الائتمان المحتجزة في بيان الأرباح والخسائر نتيجة السياسية التحوطية التي سادت خلال الفترة المقارنة تخوفا من ضبابية مستقبل البيئية التشغيلية وقتها نتيجة تفشي متحورات كورونا.



واستحوذت البنوك التقليدية الأربعة التي أعلنت عن أرباحها على 58.62% من أرباح القطاع بـ 152.07 مليون دينار فيما استحوذت البنوك الإسلامية الخمسة التي أعلنت عن أرباحها على 41.38% من أرباح البنوك بـ 107.38 ملايين دينار.



وتصدر بنك الكويت الوطني اكبر البنوك من حيث قيمة الأرباح بـ 116.58 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 وبنسبة نمو سنوية بلغت 38.3% مقارنة بـ 84.31 مليون دينار في الفترة نفسه من عام 2021. تلاه بيت التمويل الكويتي بـ 69.50 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 39% مقارنة بـ 50.00 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2021 وحل ثالثا بنك بوبيان بـ 16.95 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 34%، ورابعا جاء بنك الخليج بقيمة أرباح بلغت 15.05 مليون دينار بنسبة نمو سنوية بلغت 25.7%.



وحل في المرتبة الخامسة بنك برقان بقيمة أرباح بلغت 12.13 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 140%، بينما جاء بنك أهلي المتحد في الترتيب السادس بأرباح بلغت قيمتها 11.73 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 5.4% تلاه في المرتبة السابعة البنك الأهلي بأرباح بلغت قيمتها 8.32 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 17%، كما جاء في المرتبة الثامنة بنك وربة بأرباح بلغت قيمتها 6.75 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 142.7% وهي أكبر نسبة نمو سنوية بين البنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن، وفي المرتبة التاسعة جاء بنك KIB بأرباح بلغت قيمتها 2.45 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 142.5%.



تحسن تشغيلي



وارتفعت الايرادات التشغيلية للبنوك الكويتية التسعة التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن خلال الربع الأول 2022 بنسبة 8.05% لتصل إلى 709.73 مليون دينار مقارنة بـ 656.80 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2021.



وقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الأكثر تحقيقا للإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2022 بقيمة 236.53 مليون دينار، تلاها بيت التمويل الكويتي بقيمة 228.18 مليون دينار، وحل ثالثا بنك برقان بقيمة 52.58 مليون دينار، بينما جاء في المرتبة الرابعة بنك بوبيان بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 49.70 مليون دينار، وخامسا جاء البنك الأهلي بقيمة 41.57 مليون دينار.



وفي المرتبة السادسة جاء بنك الخليج بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 41.52 مليون دينار، تلاه سابعا بنك أهلي المتحد بحجم ايرادات تشغيلية بلغت قيمتها 23.31 مليون دينار، وجاء في المركز الثامن بنك وربة بإيرادات تشغيلية بلغت 20.31 مليون دينار، وفي المرتبة التاسعة جاء بنك KIB بإيرادات تشغيلية بلغت 16.03 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي 2022.



مركز مالي قوي



بلغ إجمالي الاصول للتسعة بنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن بنهاية شهر مارس الماضي 95.07 مليار دينار بنسبة نمو 8.64% عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2021 والتي كان إجمالي أصول القطاع بها 87.51 مليار دينار.



وقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك المحلية من حيث اجمالي الأصول بقيمة 33.70 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة بـ 31.00 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي، تلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» بإجمالي أصول بلغ 22.16 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 4.50% مقارنة بـ 21.22 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي، وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 7.46 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 10%، وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بإجمالي أصول بلغ 7.38 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 7%، وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 6.49 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 3.5%. وفي المرتبة السادسة جاء البنك الاهلي بإجمالي موجودات بلغ 5.82 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 21%، تلاه سابعا بنك أهلي المتحد بإجمالي موجودات بلغ 4.85 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 12.7%، وحل ثامنا بنك وربة بقيمة موجودات بلغت 3.80 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت 11.2%، وجاء في المرتبة التاسعة بنك KIB بقيمة موجودات بلغت 3.41 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 21.2%.