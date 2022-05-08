8 بنوك حققت مكاسب سعرية لافتة تصدرها بنك الخليج بـ 17.5%

6 % زيادة سنوية في أرباح قطاع البنوك مع كل رفع 25 نقطة أساس

شريف حمدي



قرر بنك الكويت المركزي رفع الفائدة مرتين في غضون أقل من شهرين، حيث كانت المرة الأولى في 16 مارس الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية من 1.5% الى 1.75% ابتداء من 17 مارس، أما المرة الثانية فكانت يوم الخميس الماضي 5 الجاري برفع الفائدة مجددا ربع نقطة مئوية من 1.75% الى 2%، وجاءت هذه الارتفاعات في سعر الخصم في إطار سعي بنك الكويت المركزي الحثيث لمواجهة التداعيات الجيوسياسية وتوجهات السياسة النقدية العالمية.



وبهذا الرفع المتكرر في أسعار الفائدة استفاد قطاع البنوك خلال الفترة المذكورة أعلاه بزيادة سعرية لافتة أدت الى ارتفاع القيمة السوقية للقطاع بنسبة 2.9% بنحو 800 مليون دينار، حيث ارتفعت القيمة السوقية لقطاع البنوك بنهاية جلسة الخميس الماضي الى 28.2 مليار دينار، وذلك من 27.4 مليار دينار في جلسة 16 مارس الماضي تزامنا مع أول قرار للمركزي برفع الفائدة.



وتشكل زيادة القيمة السوقية لقطاع المصارف 21% من إجمالي زيادة القيمة السوقية للبورصة بشكل عام خلال تلك الفترة والتي تقدر بنحو 3.8 مليارات دينار، حيث بلغت القيمة مع نهاية آخر جلسة تداول 49.7 مليار دينار مقارنة مع 45.9 مليارا في نهاية جلسة 16 مارس الماضي.



ويسهم قرار رفع الفائدة في زيادة نمو أرباح البنوك وفقا لأوساط مصرفية، حيث توقعت أن كل رفع للفائدة 25 نقطة أساس ما يعادل 0.25% يزيد من أرباح البنوك بنحو 6% سنويا.



وذكرت الأوساط المصرفية أن رفع الفائدة سيكون له اثر إيجابي على تحسن صافي هامش الفائدة، لافتة الى أن مقدار التحسن متوقف على قرارات المركزي الخاصة برفع الخصم من حيث عدد مرات الرفع وتوقيتاتها في 2022.



ووفقا لرصد أعدته «الأنباء» خلال الفترة من 16 مارس وحتى 5 الجاري تبين ما يلي:



- 8 بنوك من أصل 11 بنكا شهدت ارتفاعات سعرية لافتة خلال تلك الفترة مقابل تراجع في القيمة السعرية لـ 3 بنوك خلال موجة تصحيح شهدها السوق قبل العيد.



- جاء بنك الخليج في الصدارة بزيادة سعرية 17.5%، اذ ارتفع سعر السهم السوقي من 308 فلوس الى 362 فلسا كما يظهر من الجدول المرفق.



- حل بنك الأهلي الكويتي في المرتبة الثانية بزيادة 14.3% بزيادة 40 فلسا خلال فترة الرصد.



- جاء سهم برقان ثالثا بزيادة سعرية 8.9% بارتفاع في قيمته 25 فلسا.



- في المرتبة الرابعة جاء سهم بوبيان محققا ارتفاعا بنسبة 7.1%.



- خامسا جاء سهم المتحد بارتفاع 6.9% تعادل 22 فلسا.



- في المرتبة السادسة جاء سهم أهلي متحد البحرين بارتفاع 5.3% بزيادة 16 فلسا.



- تلاه في المرتبة السابعة بنك الدولي KIB بمكاسب 5.1% بزيادة سعرية 12 فلسا.



- ثامنا جاء سهم بيتك بارتفاع في القيمة 0.5% بزيادة سعرية 5 فلوس من 990 فلسا الى 995 فلسا.