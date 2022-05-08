تسعى الدول الاسكندنافية، مستفيدة من مواردها الحرجية الكبيرة ومهاراتها التقليدية في مجال الصناعات الخشبية، إلى أن تكون رائدة في مجال تشييد المباني الخشبية المراعية للبيئة والأقل تلويثا.



يبرز في سماء مدينة سكيليفتيا السويدية برج ذو لون رملي يلمع تحت أشعة الشمس.. فـ «مركز سارة الثقافي» هذا هو أحد أطول المباني الخشبية في العالم، وقد بني بشكل أساسي من خشب أشجار التنوب ويرتفع 75 مترا بين منازل مغطاة بالثلوج وغابات محيطة بها.



ودشن المبنى الخشبي المؤلف من عشرين طبقة والذي يضم فندقا ومكتبة وقاعة عرض ومسرحا، نهاية عام 2021 في مدينة يبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة في شمال السويد.