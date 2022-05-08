قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي واجب العزاء في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا امس إثر هجوم إرهابي على نقطة مياه غرب سيناء أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين.



وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك «مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن».



وقال: وأؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب، هذا وأتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.