أعرب أمين عام الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني زيد علي الصانع عن إدانة واستنكار الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس في مصر ، مشددا على الرفض التام لهذه الأعمال الإرهابية.

وأكد الصانع التضامن الكامل مع مصر في مواجهة الإرهاب والتطرف والوقوف معها بقوة في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقرارها والتعامل مع التنظيمات الإرهابية الجبانة وماتقوم به من عنف وتخريب وقتل ودمار وهو ما ينتافى مع كل الاعراف والقيم والتعاليم الدينية والإنسانية.

وشدد أمين عام الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة مصر التي حققت نجاحات كبيرة في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وتقدم الصانع بخالص العزاء والمواساة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم في شهداء هذا العمل الإرهابي الجبان، سائلا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.