تقدمت السفارة اللبنانية بالشكر والتقدير لكل من ساهم بإنجاح عملية اقتراع الناخبين اللبنانيين المقيمين في البلاد، مشيرة إلى أن عدد المقترعين بلغ 3779 ناخباً وبلغت نسبة المشاركة 65.61% من الناخبين المسجلين.

وأشارت السفارة لمساهمة الجالية اللبنانية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني عبر التطوع للمشاركة في تنظيم وتسهيل عملية الاقتراع وتجهيز مقر السفارة لاستيعاب هذا العدد من الناخبين. وقد بلغ عدد المتطوعين أكثر من 100 متطوع شاركوا في هيئات الأقلام وفي تنظيم الاستقبال والإرشاد والتوجيه والخدمات التقنية واللوجستية والحراسة.

وقد كان للمساهمات العينية والتنظيمية لمجلس الأعمال اللبناني في الكويت ومجلس السيدات اللبنانيات الأثر الكبير في إتمام هذه العملية بنجاح.

وتقدمت بالشكر من السلطات الكويتية ولاسيما وزارات الخارجية والداخلية والصحة والأجهزة الأمنية على تقديمها التسهيلات والمواكبة الأمنية والصحية لإنجاز هذا الاستحقاق. ونخص بالشكر جمعية "عيال الديرة" الكويتية التي تطوعت لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مركز الاقتراع.