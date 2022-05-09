طارق عرابي



انتخبت الجمعية العمومية العادية (المؤجلة) لشركة أجوان الخليج العقارية، والتي عقدت ظهر امس بنسبة حضور بلغت 41.99%، مجلس إدارة جديدا للشركة للسنوات الـ 3 المقبلة، مؤلفا من كل من بدر منصور مكي الجمعة، محمد عبدالله سعد الرشيد، سعد فؤاد عباس بهبهاني، د.عادل عبدالله ناصر الحسينان، خالد فهد فارس الوقيان، فيما جاء احتياطا كل من محمد مجيد موسى الاستاد وعبدالله محمد عبدالله الرشيد.



وفي تصريح خاص لـ «الأنباء»، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المفوض منصور الكندري، ان الجمعية المؤجلة عقدت التزاما بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأسواق المالية وتعديلاته بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وأضاف أن الجمعية العمومية وافقت على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق مع باقي أعضاء مجلس الإدارة، قبل أن تنتخب مجلس الإدارة الجديد المذكور أعلاه.