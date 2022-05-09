تسلمت رئاسة الاتحاد في 2014 وكان يضم 5 دول فقط الآن وصل العدد إلى 19 دولة

الكويت تحتضن 170 شخصية كشفية عربية من النواب والرواد والمرشدات والشباب



عبدالعزيز الفضلي



جددت الدول العربية ثقتها في الكويت بعد إعادة انتخاب النائب د.عبدالله الطريجي رئيسا للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد والذي عقد ظهر أمس بحضور ممثلي 19 دولة، كما تم انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات حمد أحمد الرحومي نائبا لرئيس الاتحاد، والسعيد عمارة من مصر أمينا للسر، وعادل نساخ من الجزائر أمينا للصندوق.



وبينما أعرب د.الطريجي في تصريح للصحافيين عن بالغ شكره وتقديره على تجديد الثقة، متمنيا التوفيق للجميع في خدمة الشباب الكشفي في الوطن العربي، أشار إلى أن انعقاد الاجتماع الـ 14 للجمعية العمومية للاتحاد جاء ضمن 8 فعاليات للملتقى الكشفي العربي والذي تستضيفه الكويت ويستمر حتى 11 الجاري برعاية من الرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب رئيس مجلس الأمة م.مرزوق علي الغانم، مضيفا أن الكويت تحتضن 170 شخصية كشفية عربية تمثل مختلف الشرائح من النواب والرواد والمرشدات والشباب.



وذكر انه تسلم رئاسة الاتحاد منذ عام 2014 وكان يضم 5 دول فقط الآن وصل العدد إلى 19 دولة، وذلك بدعم واهتمام من الرئيس الفخري للاتحاد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونحرص في الاجتماع المقبل على أن يكون العدد كاملا.



وأضاف الطريجي أن الكويت أيضا تحتضن الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات والذي تم نقله بالإجماع من قبل الدول العربية من لبنان الشقيق والذي تأسس منذ 38 عاما إلى الكويت، لافتا إلى أن ذلك لم يأت من فراغ بل احترام وتقدير للكويت قيادة وحكومة وشعبا وهذا يعتبر إنجازا للحركة الكشفية الكويتية. وأضاف انه تم خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الاتفاق بالإجماع على إطلاق بطولة دولية للكشافة البحرية تحمل اسم المرحوم جاسم الخرافي وتحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وذلك تقديرا للدور الكبير الذي قام بها المغفور له بإذن الله جاسم الخرافي في دعم العمل الكشفي والتطوعي وشارك في إنشاء العديد من المباني الكشفية إضافة إلى انه تمت الموافقة على تنظيم رحلة إلى العمرة لشرائح مختلفة من الوطن العربي، لافتا إلى انه سيقام أيضا حفل تكريم لرواد الحركة الكشفية العربية يوم الأربعاء المقبل، حيث سيتم تكريم رائد ورائدة من كل دولة عربية بوجود النواب ورؤساء الجمعيات الكشفية العربية.



من جانبه، عبر حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، عن سعادته بإعادته انتخابه نائبا للرئيس، موضحا انه يتشرف بهذه الثقة ويتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع.



وأضاف الرحومي انه تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد العديد من النقاط والقرارات المهمة الخاصة بالفعاليات والأنشطة المقبلة بالإجماع، مشيرا إلى أن ذلك يدل على التفاهم والرؤية الواضحة من مختلف الدول العربية لدعم الشباب العربي في مختلف المجالات. وذكر أن رئاسة الكويت للاتحاد وبدعم من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم واجتهاد كبير من النائب د.عبدالله الطريجي يعد مكسبا كبيرا للكشافة العربية، متمنيا التوفيق للجميع في هذا التجمع الأخوي وهو أكبر ملتقى يقام على مستوى الوطن العربي.



من جهته، أكد عضو مجلس النواب البحريني أحمد العامر ان إعادة د.عبدالله الطريجي رئيسا للاتحاد يعد مكسبا فهو من الشخصيات المهمة التي لا تألو جهدا في دعم العمل الكشفي والتطوعي، كما أن اختيار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رئيسا فخريا للاتحاد يعتبر نقلة تاريخية للبرلمان الكشفي، معربا عن بالغ شكره وتقديره للكويت على التنظيم الرائع للملتقى.



من جهته، قال أمين سر الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب النائب البرلمان المصري اللواء السعيد عمارة: لي الشرف ان أشارك في هذا التجمع وحضور الاجتماع والفوز بمنصب أمانة السر بالتزكية، مثمنا الدور الكبير للكويت على دعم الاتحاد الكشفي، شاكرا في الوقت نفسه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ود.عبدالله الطريجي على جهودهما الكبيرة لرفع شأن الحركة الكشفية في الوطن العربي.



بدوره، عبر أمين صندوق الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الجزائري عادل نساخ عن سعادته بهذه الثقة وتزكية الجزائر لهذا المنصب، مشيرا الى اننا كنواب كشافة نعمل على خدمة الشباب واقتراح القوانين التي من شأنها الارتقاء بالحركة الكشفية في وطننا العربي، مثمنا دور الكويت في دعم الشباب بمختلف المجالات.