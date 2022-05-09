عبدالعزيز الفضلي



طلب المركز الوطني لتطوير التعليم الاستعانة بخبرات من الهيئة الإشرافية والإدارية بوزارة التربية، وذلك للعمل في مجال دراسة ميزة الوطنية. جاء ذلك في كتاب أرسله مدير المركز بالتكليف صلاح دبشة لوكيل التعليم العام أسامة السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، وقال فيه: انطلاقا من التعاون البنّاء بين وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم، ونظرا لحاجة المركز الوطني لتطوير التعليم إلى الاستعانة ببعض الخبرات من خارج المركز في مجال دراسة «ميزة الوطنية»، يرجى التكرم بالإيعاز إلى جهة الاختصاص لديكم بترشيح أعضاء من الهيئة الإشرافية والإدارية للعمل بصفة مراقب جودة على أن لا تكون تخصصاتهم مرتبطة أو لها صلة بالمواد الدراسية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم) ويكون ذلك وفقا لما يأتي: ترشيح مراقب جودة لكل مدرسة مشاركة، وتتمثل مهام مراقب الجودة كما يلي:



1 - الإشراف على سلامة تطبيق الاختبارات.



2 - تأكيد الالتزام بعدم حضور أو وجود رؤساء أقسام المواد المقررة للاختبار.



3 - التأكيد على أن المتعلم هو من يختار المادة الدراسية التي يختبر فيها على أن يستوفي جميع المواد المقررة.



وسيبدأ القائمون على دراسة ميزة اعتبارا من اليوم الأحد باستكمال التقييمات وحل الاستبيانات، بينما تنطلق الأحد المقبل اختبارات ميزة داخل المدارس ولمدة 5 أيام.