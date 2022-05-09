عبدالحميد الخطيب



لم يستطع الفنان الشاب منصور البلوشي أن يخفي سعادته بالنجاح الكبير الذي تحصده مسرحية الأطفال الهادفة «أكشن 123» والتي بدا عرضها مع حلول عيد الفطر السعيد، ومستمرة في مسرح الدسمة وسط إقبال جماهيري لافت، وقال: نقدم من خلال «أكشن 123» القيمة والمعلومة الهادفة التي تناسب الأطفال وأيضا العائلة بأسلوب طرح مختلف فيه المعرفة والمتعة والترفية بجانب الإبهار السمعي والبصري.



وتابع منصور في تصريح لـ «الأنباء»: تدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الطلبة ومعلمتهم يواجهون معها حلم تحد عن طريق رحلة حول النجومية والشهرة، ومواجهتهم لصعوبات يتعلمون منها الإرادة والروح الإنسانية، مشيرا الى أنه لامس ردود الأفعال حول العرض ودوره فيه ووجدها إيجابية جدا ومشجعة، مضيفا: هذا النجاح يحملني مسؤولية كبيرة لاختيار الأفضل دائما، مثنيا على جهود جميع فريق المسرحية والذين يعملون على قلب واحد ويبذلون مجهودا واضحا ليظهروا في أفضل أداء لإسعاد الجمهور.



جدير بالذكر أن مسرحية «أكشن 123» من إنتاج شركة «ترند» للإنتاج المسرحي، كتابة: عثمان الشطي، إخراج: Alg Sisters، ويشارك منصور في بطولتها مع كل من: مي البلوشي، عبدالرحمن الفهد، شملان العميري، عبدالله الشطي، هاني الهزاع، الأطفال الجود والجوري البعنون، وضحة الأيوب، ضاري الرشدان، ومجموعة كبيرة من الشباب.