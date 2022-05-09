علاء مجيد



أظهرت بيانات رسمية أن شهية المستثمرين الأجانب تجاه الأسهم الكويتية لم تتغير خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022، إذ ظلت جاذبة لهم على الرغم من ارتفاع أغلبها وتسجيل بعضها لمستويات قياسية.



كشفت البيانات أن الأجانب واصلوا شراء الأسهم الكويتية على الرغم من الفرص الاستثمارية السانحة في أسواق الأسهم العالمية والتي شهدت تراجعات ملحوظة في الأسعار، بالإضافة إلى السندات المرتبطة بمعدلات فائدة المرتفعة.



ووفقا لبيانات حجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول خلال الأشهر الـ 4 الماضية من العام الحالي، واصل المستثمرين الأجانب تعزيز ثقتهم في بورصة الكويت عبر عمليات شراء مكثفة بصافي شراء بلغت قيمته 338.36 مليون دينار، إذ تركزت مشترياتهم عن طريق محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت صافي شراء بلغ 343.36 مليون دينار، بينما حققت صناديق الاستثمار صافي بيع بلغ 2.62 مليون دينار، كما اتجهت صافي تعاملات الأفراد إلى البيع بقيمة 2.38 ملايين دينار.



وخلال تعاملاتهم في أبريل الماضي حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء بلغ 99.56 مليون دينار، حيث تركزت مشتريات الأجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 99.83 مليون دينار، كما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات شرائية بقيمة 461.5 ألف دينار بينما اتجه صافي تعاملات الأفراد إلى البيع بقيمة 723.6 ألف دينار.



أما على صعيد تعاملات المستثمرين الكويتيين في البورصة، فقد بلغ صافي تعاملاتهم خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي بالبيع 311.16 مليون دينار، حيث تركزت مبيعات المواطنين في الأشهر الـ 4 الأولى من خلال محافظ الأفراد بقيمة 84.88 مليون دينار.



كما حققت تعاملات محافظ المؤسسات والشركات صافي تعاملات بيعية بلغت 72.49 مليون دينار وبلغت تعاملات محافظ صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 55.36 مليون دينار، كما حققت محافظ العملاء صافي تعاملات بيعية بلغت قيمتها 98.43 مليون دينار.



وخلال تعاملات أبريل بلغ صافي تعاملات الكويتيين البيعية 106.61 ملايين دينار، حيث تركزت مبيعات المواطنين خلال هذا الشهر من خلال تعاملات الأفراد بقيمة 33.39 مليون دينار.



كما بلغت محافظ المؤسسات والشركات صافي تعاملات بيعية بقيمة 1.10 مليون دينار، وبلغت محافظ العملاء بصافي تعاملات بيعية بلغت قيمتها 73.25 مليون دينار بينما اتجهت صافي تعاملات محافظ صناديق الاستثمار إلى الشراء بصاف بلغت قيمته 1.13 مليون دينار.



أما تعاملات الخليجيين فجاءت مخالفة لنهج الأجانب في الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي، إذ بلغ الاستثمار البيعي لهم 27.19 مليون دينار بدعم من مبيعات المؤسسات والشركات، حيث وصل صافي بيعهم منذ بداية العام إلى 30.82 مليون دينار.



كما بلغ صافي تعاملات الأفراد البيعية 1.14 مليون دينار، وجاءت أيضا محافظ العملاء البيعية 54.07 ألف دينار، بينما حققت صناديق الاستثمار الخليجية صافي شراء بقيمة 4.82 ملايين دينار.



وخلال تعاملاتهم في أبريل الماضي حقق الاستثمار الخليجي صافي شراء بلغت قيمته 7.05 ملايين دينار، حيث تركزت مشتريات الخليجيون في هذا الشهر من خلال محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 12.82 مليون دينار.



كما حققت محافظ صناديق الاستثمار صافي مشتريات بقيمة 289.02 ألف دينار وحققت محافظ العملاء الخليجيون صافي تعاملات شرائية بقيمة 33.6 ألف دينار بينما حققت محافظ الأفراد صافي تعاملات بيعية بقيمة 6.1 ملايين دينار.



94.97 % من حسابات التداول بالبورصة «خاملة»

شريف حمدي



سجلت حسابات التداول النشطة بالبورصة تراجعا بنسبة 0.9% بتراجع الأعداد إلى 20.764 حسابا بنهاية تعاملات أبريل الماضي الذي تزامنت تداولاته مع شهر رمضان، وذلك من 20.963 حسابا في نهاية مارس الماضي.



وبانخفاض الحسابات النشطة بنهاية الشهر الماضي تراجعت النسبة إلى 5.03% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لإحصائيات نهاية شهر أبريل، والتي تقدر بـ 412.590 حسابا. وعلى إثر هذا التراجع في أعداد الحسابات النشطة، بلغت نسبة الحسابات الخاملة التي لم يجر التداول عليها 94.97% من إجمالي حسابات التداول.



وسجلت حسابات الكويتيين خلال تعاملات الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 1.2%، إذ بلغ عدد النشطة للأفراد والمؤسسات 18.864 حسابا، متراجعا من 19.095 حسابا في مارس، فيما بلغت الحسابات غير النشطة 371.625 حسابا.



وارتفعت حسابات الأجانب النشطة بنسبة 1.5% في الشهر الماضي مقارنة بالذي سبقه، حيث بلغ عدد حسابات الأجانب النشطة 1563 حسابا، مقارنة بـ 1539حسابا، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للأجانب بـ 16.061حسابا.



وارتفع عدد حسابات الخليجيين النشطة بنسبة 14.5% في الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه ليصل عدد الحسابات إلى 377 حسابا، وذلك ارتفاعا من 329 حسابا الشهر قبل الماضي، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للخليجيين 4140 حسابا.